Inter guai per Inzaghi: infortunio grave per Sensi. Il comunicato ufficiale

Stefano Sensi ha subito un infortunio grave con interessamento del legamento. Il calciatore dell’Inter si è sottoposto ad esami strumentali. Non arrivano buone notizie dall’infermeria per Simone Inzaghi che perderà Sensi. Il giocatore in mattinata è stato visitato dopo l’infortunio con la Sampdoria. Ecco il comunicato ufficiale della F.C. Inter. “Stefano Sensi si è sottoposto oggi a risonanza magnetica, all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, dopo un trauma distorsivo al ginocchio destro riportato nella gara di ieri contro la Sampdoria. L’esame ha evidenziato una distrazione al legamento collaterale mediale. Il giocatore verrà rivalutato la settimana prossima“.

A questo punto bisogna definire i tempi di recupero di Sensi, che visto l’interessamento del legamento, potrebbero essere più lunghi del previsto. L’Inter perde sicuramente un giocatore importante per la corsa scudetto che attualmente vede tre squadre in vetta alla classifica. Anche se Simone Inzaghi ha una rosa molto ampia da cui pescare per far fronte alle emergenze.