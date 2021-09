Insigne in dubbio col Leicester: decisive le prossime ore

Lorenzo Insigne in forte dubbio per la sfida con il Leicester in Europa League, l’attaccante ha subito un infortunio al ginocchio. Luciano Spalletti attende notizie dall’infermeria per capire se potrà avere il capitano a disposizione per la sfida con il Leicester. Le condizioni di Insigne non sembrano essere gravi ma la botta c’è stata e va verificata. Ecco quanto scrive il Corriere dello Sport: “Una botta fa male, a caldo ancor di più, poi vanno verificati gli sviluppi: evoluzioni del caso, nessuno, se non la speranza che in fin dei conti il dolore è cominciato a sparire e varrà la pena di aspettare che gli accertamenti aiutino a scegliere se poter osare oppure no“.

Insigne-Leicester: cresce l’attesa

La prima partita di Europa League del Napoli si terrà giovedì alle 21 presso il King Powet Stadium di Leicester. una sfida importante perché sulla carta saranno proprio Napoli e Leicester a contendersi il passaggio del turno. Il Napoli potrebbe non avere Lorenzo Insigne, le cui condizioni dovranno essere verificate. Ma se per Insigne ci sono diversi sostituti, tipo Ounas o Lozano, non si può dire la stessa cosa di Ospina. Il portiere colombiano rischia di saltare la sfida di Europa League per le restrizioni anti-Covid del governo inglese. Nel caso è pronto Idasiak e non Marfella.