Napoli: emergenza portieri, Ospina può saltare il Leciester. Pronto Idasiak

David Ospina potrebbe non giocare la sfida di Europa League tra Leciester e Napoli a causa delle norme anti-Covid dell’Inghilterra. Il portiere colombiano deve attendere una deroga che per ora non è ancora arrivata. La dispensa deve essere data dal governo inglese, altrimenti Ospina non potrà giocare in Europa League. La partita è in programma giovedì e fino ad allora il Napoli spera di poter recuperare il colombiano. Meret è ancora infortunato e quindi non può scendere in campo.

Idasiak al posto di Ospina

Ospina dovrebbe andare in isolamento per 10 giorni, secondo le leggi in vigore in Inghilterra per il contenimento dell’emergenza Covid 19. Questo perché il Sudamerica è considerato zona rossa. Secondo quanto scrive Corriere del Mezzogiorno se Ospina non ce la fa è pronto Idasiak e non Marfella, questo perché Idasiak può essere portato in Lista B dato che è nato dopo il 1 gennaio 2002. Se non cambiano le cose sarà il giovane portiere della Primavera a dover scendere in campo. Il Napoli, così come altri club, stanno lavorando per risolvere il problema. La Uefa sta lavorando al fianco delle società, ma al momento bisogna ancora attendere per avere una risposta definitiva e avere la possibilità di schierare Ospina da titolare.