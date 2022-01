Insigne come Higuain incolpa De Laurentiis: “Non è colpa mia, ti amerò per sempre”. Il retroscena

Lorenzo Insigne in aperta contestazione contro la società di Aurelio De Laurentiis, l’attaccante al Napoli: “Ti amerò per sempre“. Una frase che è stata ricostruita da Corriere dello Sport. L’attaccante napoletano dopo aver segnato il rigore che lo ha portato a 115 gol, record di Diego Armando Maradona, ha voluto anche lanciare un messaggio ai tifosi: “Ti amerò per sempre“. Un messaggio importante quello del capitano azzurro che a giugno del 2022 lascerà la sua città, quella in cui ha cominciato a giocare, per trasferirsi a Toronto, un concetto già espresso dal fratello Roberto.

Insigne: la frase dopo il gol alla Salernitana

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport, ricostruendo per intero la frase di Insigne dopo il gol su rigore: