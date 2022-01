Iannicelli: “Napoli, che passo falso a gennaio”

Peppe Iannicelli commenta Napoli-Salernitana. Il giornalista parla anche dell’uscita dalla Coppa Italia. Iannicelli a Canale 21 dice: “La vittoria con la Salernitana chiude un mese di gennaio che faceva paura. Anche perché c’era la Coppa d’Africa che spaventava. Tutti si aspettavano che il Napoli potesse arrancare ma questo non è successo. Invece in Coppa Italia è arrivato uno stop veramente doloroso, la pesante sconfitta con la Fiorentina fa male“.

Iannicelli interviene anche sul nuovo protocollo della Lega Calcio: “Un protocollo da bocciare. Si continua a giocare perché ci sono diritti TV e sponsor da tutelare. Anche se mi chiedo se vale la pena pagare tutto questi soldi per vedere uno spettacolo del genere. Assistiamo a squadre già forti che vincono contro avversari più deboli e non messi in condizione di competere proprio da questo protocollo. Tutto ciò è la morte dello sport e dello stesso aspetto commerciale legato alla Serie A“.