Chiariello: “Napoli, gol farlocchi con la Salernitana”

Il Napoli vince 4-1 con la Salernitana, il commento di Umberto Chiariello: “Napoli due rigori farlocchi“. Secondo il giornalista la squadra di Spalletti ha ricevuto due calci di rigore un po’ regalati. Un’idea che sta girando molto sul web, anche se la moviola di Marelli su Napoli-Salernitana ha dimostrato che almeno uno dei due era netto.

Chiariello nel suo commento a Canale 21 su Napoli-Salernitana ha parlato di rispetto per l’avversario: “Il Napoli vince 4-1 con due rigori farlocchi. Secondo qualcuno non doveva rispettare l’avversario ed infierire ancora di più. Ma il calcio è rispetto non dimenticatelo”. Il giornalista si è espresso anche su uno stadio Maradona praticamente vuoto. Basti pensare che non c’erano nemmeno i cinquemila spettatori permessi. “Siamo secondi, non siamo ultimi in classifica. Eppure lo stadio era vuoto. I napoletani hanno abbandonato il Napoli. Queste sono le stesse persone che dicono che il Napoli non andrà mai da nessuna parte“. A causa delle restrizioni del governo mancano anche i gruppi organizzati, che hanno deciso di non entrare, perché sarebbe stato impossibile organizzare corsi e coreografie. Certo l’assenza di pubblico al Maradona deve fare riflettere tutti, in primis la società di Aurelio De Laurentiis. Perché come dice Chiariello il Napoli è tra le prime della Serie A e questo distacco appare anomalo.