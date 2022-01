Rigori Napoli, il web insorge: “Ladri”. La moviola di Marelli

Il Napoli vince con la Salernitana anche grazie a due rigori concessi da Pairetto, tante le polemiche contro la squadra di Spalletti. Subito dopo il fischio finale della partita dello stadio Maradona, i tifosi si sono scatenati sui social, accusando il Napoli di aver ‘rubato’ due rigori contro la Salernitana. Il web è pieno di commenti negativi contro la direzione di Pairetto della sfida Napoli-Salernitana. L’arbitro ha concesso il primo rigore al Napoli per fallo di Veseli su Elmas, il macedone cade a terra in area: il direttore di gara assegna il penalty realizzato da Mertens.

Il secondo rigore del Napoli è per fallo di mano, sempre di Veseli, sul tiro di Insigne. Il difensore viene anche espulso. Poi Insigne dal dischetto non sbaglia ed eguaglia il record di gol di Diego Armando Maradona.

Napoli-Salernitana: la moviola

Anche Walter Sabatini si è lamentato per i due penalty concessi da Pairetto al Napoli. Così come Colantuono che ha contestato soprattutto il primo. L’ex arbitro Luca Marelli, a Dazn ha fatto la moviola di Napoli-Salernitana.

“Mertens ha reclamato un rigore, ma non c’è nulla solo una leggera trattenuta, ma non si può concedere la massima punizione in quel caso. Il fallo di Veseli su Elmas c’è, ma è molto leggero e non andava assegnato il rigore. Non capisco perché in queste occasioni non si vada al Var. Giusto assegnare il rigore per il fallo di mano di Veseli sul tiro di Insigne. Il fatto che il pallone tocchi prima il fianco e poi il braccio non vuol dire nulla, perché il braccio è alto ed aumenta il volume del corpo“.