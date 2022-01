Sabatini: “Ogni tre angoli un rigore per il Napoli”, la risposta di Spalletti

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli e Walter Sabatini, direttore sportivo della Salernitana, hanno avuto un simpatico scambio di battute a Dazn. Un siparietto tra persone che si stimano tantissimo. Il tecnico del Napoli ha parlato della sfida con la Salernitana, al termine della quale è arrivato anche Walter Sabatini che da qualche giorno ha preso in mano l’area tecnica della squadra granata.

Il siparietto tra Sabatini e Spalletti è cominciato col tecnico del Napoli, che ha detto: “È arrivato il mio amico Walter Sabatini. Quando è un po’ arrabbiato e ti guarda con quegli occhi ti perfora, ti buca“. A quel punto Sabatini ha replicato: “Il Napoli è più forte di noi perché è allenato dal genio” ed ha aggiunto: “Ma hanno per caso ripristinato la regola del tre corner, un rigore? Non mi sembrava ci fossero“. Simpatica la risposta di Spalletti che ha detto: “Ha fatto un po’ di polemica, al direttore non si ribatte“.

La vittoria del Napoli è stata netta, in ogni senso, ma da Salerno c’è qualche lamentela per i rigori concessi al Napoli. Il primo c’è un fallo su Elmas che viene agganciato in area di rigore. In occasione del secondo rigore Veseli colpisce con la mano il cross di Insigne, che poi trasforma dal dischetto, raggiungendo Maradona a 115 gol con la maglia del Napoli.