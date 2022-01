Colantuono: “Rigore Elmas insistente, secondo giusto. I miei calciatori stavano male”

Stefano Colantuono parla al termine di Napoli-Salernitana: “Il rigore di Elmas non esiste, secondo penalty giusto assegnarlo“. Così il tecnico della Salernitana fa subito il punto sui due contestati rigori assegnati al Napoli. Secondo l’allenatore granata il contatto su “Elmas non c’era“, mentre è stato giusto fischiare re il fallo di mano di Veseli sul tiro di Insigne, poi il difensore è stato anche espulso, anche perché era stato ammonito anche in occasione del primo calcio di rigore assegnato da Pairetto al Napoli.

Colantuono torna sulla partita Napoli-Salernitana e dice: “I miei giocatori vanno ringraziati, c’erano alcuni che a fine primo tempo hanno dato di stomaco, alcuni recuperati per il Covid avevano degli spasmi. Inoltre ieri abbiamo recuperato due negativi che però non ho potuto convocare, quindi anche questi rientrano nella nuovo protocollo della Lega del 35%? Certe regole vanno fissate meglio, altrimenti è inutile giocare“.

Il tecnico Colantuono aggiunge: “Ci sta che il Napoli vince con la Salernitana, ha fatto molto di più, però noi siamo riusciti anche a pareggiare. Poi quel rigore di Elmas ci ha tagliato le gambe, magari poteva essere rivisto al Var. Magari diventava un’altra partita se si rientrava in campo sul punteggio di parità“. I rigori sono stati oggetto di un siparietto anche tra Sabatini e Spalletti, al termine di Napoli-Salernitana.