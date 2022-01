Insigne, segna l’agente: “Volevo fare una conferenza ma…”

Vincenzo Pisacane agente di Lorenzo Insigne ha scritto un post sui social network dopo il gol di Insigne con la Salernitana. L’agente del calciatore è stato molto contestato, anche perché si imputa anche a lui la decisione di Insigne di lasciare Napoli per Toronto. Pisacane al termine di Napoli-Salernitana, finita col punteggio di 4-1, ha voluto scrivere un post. “Volevo fare una conferenza stampa così da poter spiegare tante e tante cose a chi o non ha voluto capire o ha fatto finta di non capire…ma ci hai pensato tu…sempre sul campo…a modo tuo”.

Il riferimento è al gol di Insigne su rigore. Gol che porta il capitano del Napoli a raggiungere il record di gol di Maradona, con tanto di dedica al pubblico napoletano. Rigori molto contestati dalla Salernitana, in particolare da Walter Sabatini. Ma anche il web si è scagliato contro il Napoli per i due rigori concessi da Pairetto durante Napoli-Salernitana.