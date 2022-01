Radio Sportiva: “Mercato Napoli, un colpo in arrivo per Spalletti”

Il Napoli pronto a piazzare un colpo di calciomercato, secondo Radio Sportiva il direttore Cristiano Giuntoli può portare a Spalletti un nuovo giocatore. Al termine di Napoli-Salernitana, arriva il commento della redazione sulla vittoria per 4-1 degli uomini di Spalletti. “Gli azzurri sono in piena zona Champions League, ovvero l’obiettivo che il presidente Aurelio De Laurentiis aveva fissato ad inizio stagione“. Una vittoria netta quella del Napoli che dopo aver subito il pareggio, con l’unico tiro in porta della Salernitana, ha schiacciato i granata nella propria metà campo per tutta la partita. Contestati i due rigori concessi da Pairetto al Napoli, ma la vittoria non è stata mai in dubbio.

Calciomercato Napoli: le ultime novità

Oltre alla vittoria con la Salernitana, potrebbe arrivare anche un colpo di mercato per il Napoli. Da Radio Sportiva fanno sapere che “Luciano Spalletti potrebbe avere a breve un bel regalo dal mercato: l’acquisto di un nuovo calciatore. Cristiano Giuntoli sta infatti cercando di rinforzare il Napoli con Mathias Olivera“. Sia Gazzetta che Sky hanno confermato che Olivera sarà un nuovo giocatore del Napoli. Giuntoli sta lavorando per portare il giocatore uruguaiano al Napoli già a gennaio. Una indiscrezione confermata anche in queste ore da Radio Sportiva.