GAZZETTA- Napoli-Olivera accordo trovato, potrebbe arrivare da Spalletti in settimana. Spunta un retroscena su Giuntoli

Il Napoli ha trovato l’accordo con Mathias Olivera, terzino sinistro del Getafe. Giuntoli lavora per portalo in azzurro in questa sessione di mercato.

Mathias Olivera sarà il nuovo terzino sinistro del Napoli. Gli azzurri hanno piazzato il super colpo di mercato spiazzando la forte concorrenza. Secondo quanto rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Giuntoli lavora per portare la prossima settimana il terzino del Getafe da Spalletti:

“Il Napoli ha chiuso l’accordo per Mathías Olivera per rinforzare la fascia sinistra della difesa. Cristiano Giuntoli ha accelerato i tempi per l’operazione che stava coltivando da tempo. Il ds del Napoli, ha dirottato l’attenzione su Nicolas Tagliafico dell’Ajax, mentre parallelamente trattava il terzino del Getafe.

Olivera è un’alternativa a Mario Rui, sulla corsia sinistra, tenuto conto pure della nuova operazione subita nella scorsa primavera da Ghoulam, elemento inquadrato in quel ruolo. É stato così sondato in estate Reinildo Mandava, 28enne,mozambicano, in scadenza di contratto col Lilla. Il franco-algerino si è rivisto da titolare contro la Juventus e ha strappato consensi, bissati contro la Sampdoria. Ma il Napoli sta da tempo guardando oltre l’ex Saint Etienne, giunto alla nona stagione in azzurro e soprattutto in scadenza di contratto”.

La Gazzetta aggiunge: “Il Napoli ha scelto Mathías Olivera, 24 enne uruguaiano, sotto contratto col Getafe fino al 2025 e giunto in Spagna nel 2017 dal Nacional. Un’operazione da circa 12 milioni di euro. Accordo praticamente raggiunto per portare Olivera a Napoli da giugno. Ma si sta cercando di anticipare i tempi. Per mettere Olivera a disposizione di Spalletti già dalla prossima settimana. Ricorrendo alla formula del prestito per chiudere poi l’operazione in estate attraverso un obbligo di riscatto a carico del Napoli”.