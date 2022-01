Bagni: “Altro che Tagliafico, ecco chi dovrebbe prendere il Napoli”

Salvatore Bagni boccia l’arrivo di Tagliafico al Napoli. L’ex azzurro proporne un nuovo nome per la corsia mancina.

Il Napoli insiste per Tagliafico. Giuntoli lo prenderebbe anche domattina se lo potesse prendere con il prestito secco. L’agente sta cercando di convincere l’Ajax con questa formula. Il Napoli non si vuole impegnare di più in un’altra formula. L’agente di Tagliafico, Ricardo Schlieper, al portale olandese NOS ha confermato l’interesse del club di De Laurentiis per l’argentino.

Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, ai microfoni di Tele A, boccia l’arrivo di Tagliafico e consiglia un nome al Napoli:

“Io non prenderei Nicolas Tagliafico. Non mi esalta come calciatore, non lo acquisterei ora. Al momento ci sono Mario Rui e Faouzi Ghoulam: il Napoli si sente coperto in quella zona del campo”.

“Io non prenderei Nicolas Tagliafico nemmeno nella prossima stagione anche se dovesse andare via Faouzi Ghoulam. Il difensore, nella prossima stagione, avrà 30 anni. Lo stesso Mario Rui avrà 31 anni. Questa non è programmazione. Il Napoli deve pensare anche al futuro e non può iniziare la nuova stagione con due trentenni nella stessa posizione del campo. Poi dovrebbe sostituirli. La società azzurra dovrebbe prendere un profilo giovane. Parisi? Sì, sarebbe una buona soluzione”, ha concluso Salvatore Bagni nel corso del suo intervento.