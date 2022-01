L’agente di Tagliafico conferma l’interesse del Napoli: La richiesta dell’Ajax

L’agente di Tagliafico Ricardo Schlieper al portale NOS conferma l’interesse del Napoli e rivela la richiesta dell’Ajax.

Il Napoli insiste per Tagliafico. Giuntoli lo prenderebbe anche domattina se lo potesse prendere con il prestito secco. L’agente sta cercando di convincere l’Ajax con questa formula. Il Napoli non si vuole impegnare di più in un’altra formula.

L’agente di Tagliafico Ricardo Schlieper al portale olandese NOS ha rivelato alcuni retroscena della trattativa:

“Il Napoli vuole Tagliafico, è tutto assolutamente vero, De Laurentiis sta facendo di tutto per convincere l’Ajax a cedere l’argentino in questa finestra di mercato.

Il calciatore, dal canto suo, è consapevole della corte del Napoli e vorrebbe approdare subito in Italia, in Serie A, ma al momento l’Ajax non sembra avere alcuna intenzione di aprire al prestito secco come chiedono i partenopei e dunque spingono per la cessione a titolo definitivo (cifra intorno ai 7 milioni) oppure ad un prestito con obbligo di riscatto. Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, in alternativa propone un diritto di riscatto a fine stagione. Si continua a trattare, con il calciatore che resta speranzoso in attesa di novità”.