RAI SPORT – Nandez, il Napoli non partecipa alle aste. Meret, entourage furioso. Tutta la verità su Demme

Il Napoli lavora per Nandez dal cagliari ma non parteciperà a nessuna asta. Retroscena su Meret e Diego Demme.

Il Napoli è tornato su Nandez del Cagliari, (nel mirino c’è pure il terzino sinistro argentino Nicolas Tagliafico dell’Ajax), per il centrocampista è forte la concorrenza del Torino, che punta al prestito del calciatore. La formula degli azzurri però è sempre la stessa: prestito con diritto di riscatto. Il Cagliari, dalla sua, vuole ricavarne circa 20 milioni dalla cessione e ragiona sull’obbligo di riscatto.

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ai microfoni del TG Sport ha riportato le ultime sui movimenti del club azzurro:

“Il Napoli non parteciperà a nessuna asta per Nandez , tantomeno intende privarsi di Diego Demme, ritenuto un centrocampista più equilibrato del calciatore del Cagliari. Che è forte ma più offensivo del metodista azzurro. Il Napoli sospetta che sia stato tirato in ballo per mettere fretta al Torino”.

Venerato ha poi aggiunto: “Arrivano poi irate e secche smentite dall’entourage di Alex Meret, perché non è stato mai rifiutata una richiesta rinnovo del Napoli. Il club non ha formulato ancora nessuna offerta all’agente dell’estremo difensore. Se ne riparlerà – conferma il club partenopeo – a fine stagione. Alex Meret dal canto suo è pronto a restare se si punterà su di lui visto che il colombiano David Ospina è in scadenza“, ha concluso il noto giornalista RAI.