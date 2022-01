Rinnovi Napoli: Mertens, Ospina e Meret, futuro in bilico

Dries Mertens, Alex Meret e David Ospina non hanno rinnovato il contratto con il Napoli, non arriva l’accordo con De Laurentiis. La situazione per quanto riguarda i tre calciatori è molto delicata ed anche diversa. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport tutti e tre potrebbero lasciare Napoli a fine stagione, ma per motivi diversi. Va ricordato che Aurelio De Laurentiis vuole abbassare il tetto degli ingaggi, ecco perché Insigne è andato al Toronto. Ecco perché stipendi come quelli di Mertens (oltre 4 milioni di euro a stagione) non saranno più concessi.

Rinnovi Mertes, Insigne e Meret: la situazione