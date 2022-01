Osimhen scalpita: titolare con la Salernitana, il pensiero di Spalletti

Victor Osimhen chiede un posto da titolare con la Salernitana, Luciano Spalletti deve valutare le sue condizioni fisiche. Il giocatore è rientrato da poco dopo la degenza post operatoria per l’intervento allo zigomo. Un bruttissimo colpo quello con Skriniar che poteva far terminare la carriera di Osimhen. Ora il nigeriano deve giocare con la maschera e deve ancora recuperare la forma migliore. Quasi due mesi assenza dall’agonismo non sono semplici, così Spalletti vuole inserirlo gradualmente, in modo che non possa avere problemi muscolari.

Napoli-Salernitana: la decisione su Osimhen

Una analisi su Osimhen viene fatta nell’edizione odierna de Il Mattino. Il quotidiano parla di una voglia matta del calciatore di rientrare in campo dal primo minuto. Se avesse potuto decidere in autonomia lo avrebbe fatto già nel match Bologna-Napoli, match in cui ha sfiorato il gol con uno dei sui guizzi, partendo dalla panchina. Il tecnico del Napoli era stato chiaro, sarebbe entrato se la situazione lo avesse permesso. Così quando è arrivato il raddoppio di Lozano l’attaccante nigeriano ha sperato ancora di più di poter entrare finalmente sul terreno di gioco.

Osimhen vuole giocare titolare con la Salernitana, ecco le prospettive secondo Il Mattino: “Ecco perché adesso la testa di Osimhen è tutta rivolta a domenica, al derby contro la Salernitana, la partita nella quale spera di tornare

titolare. Lui, dopo quasi due mesi dalla testata di Srkiniar e quello che sembrava l’inizio di un nuovo calvario. Victor vuole esserci a tutti i costi: dal primo minuto. Spalletti ci sta già pensando anche se al momento si tratta solo di un’ipotesi remota“.