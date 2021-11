Skriniar messaggio ad Osimhen: il video del difensore dell’Inter

Milan Skriniar manda un messaggio video a Victor Osimhen, il nigeriano ha subito la frattura dello zigomo dopo lo scontro col difensore. Un colpo durissimo per Osimhen e per il Napoli che perderà il suo attaccante per 90 giorni, almeno questa è la prima decisione post operatoria. Dopo che il giocatore tornerà a lavorare a Castel Volturno, si potrà capire se si potranno accorciare i tempi per il ritorno anticipato di Osimhen.

Intanto Skriniar ha voluto inviare un video di incoraggiamento per Osimhen. Proprio dallo scontro tra il difensore dell’Inter e l’attaccante del Napoli c’è stato l’infortunio grave per Osimhen. “Ciao Victor, in bocca al lupo e spero di vederti presto in campo. Forza campione” ha detto Skriniar nel suo messaggio su Instagram. Sicuramente un bel gesto da parte del difensore dell’Inter, che si accompagna al post di incoraggiamento fatto dalla società nerazzurra subito dopo l’infortunio del nigeriano.