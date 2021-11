GAZZETTA – Osimhen, i tempi per il rientro potrebbero accorciarsi. Da Napoli arriva una carica in più

Osimhen, i tempi di rientro potrebbero essere inferiori ai 90 giorni di stop previsti dai medici. La motivazione farà la differenza.



OSIMHEN POTREBBE ANTICIPARE I TEMPI DI RIENTRO

Victor Osimhen potrebbe anticipare i tempi per il rientro. L’attaccante del Napoli scalpita, ha voglia di tornare a giocare e di buttarsi alla spalle quella partita maledetta. La motivazione sarà l’arma in più dell’attaccante nigeriano.

Martedì Osimhen ha subito una lunga operazione per le fratture multiple riportate al volto nel fortuito scontro di gioco con Skriniar. Il bomber del Napoli ora ha un solo obiettivo: Tornare presto in campo, le motivazioni e l’affetto dei familiari e soprattutto di Napoli potrebbe fare la differenza, come spiega l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

“Nel pomeriggio scadranno le 48 ore del dopo operazione. Osimhen è rimasto sotto osservazione in ospedale. Monitorato in ogni aspetto. Questa sera si farà un primo punto della situazione. Per valutare anche quando l’attaccante potrà tornare a casa. Poi qualche giorno di riposo. Ma con l’auspicio di cominciare ad avviare una tabella di recupero già dalla prossima settimana, naturalmente con tutte le cautele del caso. Così da poter vedere Osimhen riprendere a svolgere esercizi in palestra e a correre a Castel Volturno”.

La Gazzetta aggiunge: “C’è amarezza nel nigeriano per doversi fermare per un periodo così lungo, quei tre mesi della prognosi contengono anche una certa “flessibilità”. Tra i rischi di poter andare oltre, ma pure con la possibilità di accorciare quel periodo. E nel secondo caso, conterà molto la risposta che Osimhen saprà dare con le energie dei suoi 22 anni. Così da quel cerchio affettivo, tra parenti e amici, che è pronto, insieme con l’ambiente Napoli, a stringersi attorno al ragazzo, potrà arrivare una carica in più”