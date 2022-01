Cerchione a Bargiggia: “Bezos compra il Napoli, il piano di De Laurentiis”

Il Napoli sarà ceduto a Jeff Bezos, secondo Luca Cerchione la notizia è reale e viene confermata anche da fonti del mondo della finanza. Il calcio, infatti, non è l’unico interesse che il miliardario fondatore di Amazon ha a Napoli. Con la sua Blue Origin investe già a San Giovanni a Teduccio, ma Bezos ha interessi anche sull’area portuale.

La notizia viene confermata da Luca Cerchione speaker di 1 Station Radio, che per primo ha parlato di un interesse concreto di Bezos per il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Parlando al sito ufficiale di Paolo Bargiggia, Cerchione conferma: “Ho la lavorato su questa notizia da luglio 2021, quando per la prima volta una mia fonte estremamente attendibile mi aveva dato la dritta”.

Bezos acquista il Napoli: De Laurentiis presidente

“Oggi parlo di una notizia certa, confermata da fonti non calcistiche, bensì provenienti dal campo della finanza ed in rapporti lavorativi con Aurelio De Laurentiis. Le stesse fonti che, in via confidenziale, mi hanno confessato a quanto ammonti la liquidità personale dell’imprenditore cinematografico. Questo, però, sarebbe mero gossip, pertanto l’ho tenuto per me. Il piano A del patron azzurro è quello di restare presidente fino all’anno del centenario, ovvero il 2026. Per farlo, si studia un piano B: cedere la SSC e restare presidente onorario. Una carica, per intenderci, come quella che ricopre Javier Zanetti all’Inter, dunque senza alcun potere decisionale. Se il Governo del calcio dovesse accettare l’idea, Aurelio resterebbe in carica e diventerebbe il presidente del centenario. Diversamente, sarebbe costretto non solo a vendere, ma anche ad uscire di scena entro la fine del 2023” ha fatto sapere Luca Cerchione.