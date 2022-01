Manzo: “Amazon pronta ad investire. Bezos prende il Napoli? Chissà”

Amedeo Manzo parla della possibile cessione del Napoli a Jeff Bezos fondatore di Amazon, la società ha interessi nel capoluogo campano. “Ho verificato stamattina la quotazione per acquistare il Napoli ma non è nei miei parametri (ride, ndr). Abbiamo già ricevuto a Napoli la visita del braccio destro di Bezos per una serie di iniziative, soprattutto per il mondo aerospaziale. Hanno visto in Napoli una serie di opportunità di carattere imprenditoriale, tra start-up e industria aerospaziale. Li ho accolti, siamo stati insieme e abbiamo verificato che in Campania ci sono tante opportunità e potrebbero trovare interesse a collaborare con noi. Amazon sta valutando la possibilità di accompagnare in vari progetti aerospaziali e stiamo facendo in modo di poter ospitare al meglio un ospite internazionale che è tra i primi al mondo per patrimonio. La città deve essere attrattiva” dice a Radio Punto Nuovo.

Bezos compra il Napoli: le novità

Da qualche giorno si parla insistentemente della possibilità di De Laurentiis di cedere la SSCN a Jeff Bezos, fondatore di Amazon che già investe in città con Blue Origin. Manzo sulla questione dice: “Il presidente De Laurentiis è un imprenditore sagace che ha avuto la capacità di riportare il calcio a Napoli ad un certo livello dopo che eravamo ripiombati nell’abisso ed è giusto che faccia i suoi interessi“.

Ma sulla possibile che Bezos acquisti il Napoli aggiunge: “Francamente in questa fase ritengo che sia prematuro parlarne. In futuro chissà. Non so quanto una squadra di calcio possa essere funzionale ad un imprenditore internazionale come lui. Parliamo di uno dei primi 4-5 al mondo. Contatti Amazon-Napoli? Lo ignoro. Negli incontri che abbiamo fatto non si è mai parlato di sport, ma solo di impresa, dei giovani. Per un imprenditore a questo livello, ripeto, non credo sia funzionale alla sua progettualità. Poi, per carità, mai dire mai, il Napoli è un brand importante. Fine settimana prossima ci incontreremo qui a Napoli con altri imprenditori per arricchire il nostro territorio. Questo sarebbe già un bellissimo risultato. Il calcio è importante ma prima vengono i giovani, l’occupazione e dare una risposta alle persone che hanno bisogno di sostegno. L’arrivo di Bezos in Campania non ha limiti in quanto a crescita della regione, ci dovranno però essere i requisiti di carattere imprenditoriale per rendere al meglio. Il Napoli in lotta scudetto? Secondo me non lo è mai stato. Mi gioco la carta Pompei affinché arrivi tra le prime quattro“.