Julian Alvarez al Napoli, la radio ufficiale: “Giuntoli vuole piazzare il colpo”

Julian Alvarez obiettivo di calciomercato del Napoli, anche da Radio Goal confermano l’interesse per il giocatore del River Plate. A 21 anni l’attaccante argentino è uno dei migliori prospetti del calcio mondiale. Si parla con insistenza di un addio imminente di Alvarez che è entrato nel mirino dei top club europei. Eppure il Napoli ci ha visto lungo e si è posizionato in anticipo rispetto alle altre. Già da settimane in Argentina si scrive di un interesse del Napoli per Julian Alvarez, con il presidente De Laurentiis disposto a pagare la clausola rescissoria.

Julian Alvarez al Napoli: le ultime novità

Intanto da Radio Kiss Kiss Napoli confermato che il capo scouting della società azzurra tiene sotto controllo la situazione. Si vaglia la possibilità di piazzare il colpo e quindi assicurarsi il giocatore per la prossima stagione. Julian Alvarez ha il contratto con il River Plate fino a dicembre del 2022 e non è stato ancora rinnovato. L’interesse dei club europei aumenta sempre di più, anche perché le prestazioni dell’attaccante sono sempre più convincenti. In tanti pensano che Julian Alvarez possa essere il sostituto di Insigne, anche se in questo momento sta giocando nel ruolo di punta centrale, anche se atipica. Al Napoli potrebbe giocare al fianco di Osimhen o come punta esterna. In ogni caso la SSCN di De Laurentiis tiene d’occhio Julian Alvarez per il futuro.