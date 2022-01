Olè svela: “Napoli offerta per Julian Alvarez”

Il Napoli ha fatto un’offerta per Julian Alvarez. Secondo il portale Olè il River Plate cede l’attaccante per 20 milioni di euro. La bomba di mercato lanciata dai media argentini è di quelle importanti. Napoli, Atalanta e Nizza hanno fatto un’offerta per Julian Alvarez giocatore esploso definitivamente con la maglia del River Plate. Dell’attaccante si parla davvero benissimo, tanto che c’è chi si sbilancia dicendo che con Alvarez il Napoli vincerebbe lo scudetto. Il giocatore piace ai top club europei che fino ad ora non hanno fatto però la mossa decisiva per acquistarlo.

Julian Alvarez: il prezzo

dall’Argentina fanno sapere che Fernando Hidalgo è in Europa per vendere Julian Alvarez. L’attaccante ha un contatto con il il club sudamericano che scade a dicembre del 2022. Se il Napoli vuole Julian Alvarez dovrà sborsare almeno 20 milioni di euro, ovvero il prezzo della sua clausola rescissoria. Una cifra molto importante, soprattutto perché si parla di un calciatore che non ha mai giocato in Europa e quindi non si può sapere come si adatterebbe al calcio italiano. Le qualità di Julian Alvarez sono indiscutibili ed il Napoli si è messo sulle sue tracce.

Il club di De Laurentiis deve fare i conti anche con il bilancio in rosso, ma secondo Olè la società azzurra sta pensando ad Alavrez per sostituire Insigne. A giugno il Napoli perderà Insigne e potrebbe perdere anche Mertens, in scadenza di contratto. Ecco perché gli azzurri viene indicato come il club maggiormente interessato al giocatore. l’Atalanta ha già investito su Boga ma resta attenta sul giocatore, mentre sembra più distante il Nizza. Ovviamente bisognerà tenere d’occhio i grandi club europei che potrebbero decidere di sferrare un assalto importante a Julian Alvarez.