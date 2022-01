Del Genio: “Julian Alvarez devastante, con lui e Osimhen si vince lo scudetto”

Julian Alvarez viene accostato al Napoli, secondo Paolo Del Genio il giocatore sarebbe “utilissimo, con lui si può vincere lo scudetto“. Il giocatore è definitivamente esploso in Argentina, un giocatore che viene considerato fortissimo da tutti e su cui il Napoli ha messo gli occhi addosso. Julian Alvarez è un classe 2000, giocatore che ha messo a segno 18 reti in 21 ed ha già vinto una Recopa Sudamericana, una Copa de Argentina e una Copa America.

Da tempo si parla di un interessamento del Napoli per Julian Alvarez e secondo Paolo Del Genio sarebbe il giocatore giusto per la società di De Laurentiis. “Julian Alvarez con Osimhen sarebbe veramente devastante, una coppia superiore a tutte le altre. Credo che sia inavvicinabile per la società azzurra, ma se viene al Napoli sono sicuro che il Napoli può vincere lo scudetto“.

Il giocatore del River Plate è un numero 9 che può giocare anche da esterno. In tanti dicono che Julian Alvarez può essere il sostituto di Insigne. Il giocatore ha un contratto in scadenza il 31 dicembre del 2022 ma il River Plate gli ha già offerto il rinnovo di contratto fino al 2024. Da capire se il giocatore deciderà di rinnovare, oppure cederà alle lusinghe dei grandi club che lo stanno seguendo.