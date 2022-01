Rai: “Julian Alvarez, il Napoli fa sul serio”, ha numeri impressionanti

Julian Alvarez, il Napoli lo cerca per sostituire Lorenzo Insigne. Il giocatore argentino ha appena vinto il campionato col River Plate. Secondo quanto riferisce Ciro Venerato, esperto di calciomercato della Rai, il Napoli si è messo seriamente sulle tracce di questo calciatore che sta facendo vedere grandi cose in Argentina. Durante la Domenica Sportiva, Venerato ha dato le ultime notizie su Julian Alvarez al Napoli: “Si cerca un giocatore per sostituire Insigne e l’argentino piace molto al Napoli. Il costo è di 25 milioni di euro, ma a giugno si può fare una seria valutazione“. Intanto secondo Venerato arrivano “smentite per Everton e Sinisterra” altri due calciatori che erano stati avvicinati al club azzurro per il dopo Insigne.

Chi è Julian Alvarez, l’attaccante che piace al Napoli

In questo momento in Argentina se si parla di attaccanti, inevitabilmente si fa riferimento a Julian Alvarez. È il giocatore più in vista del momento. Alvarez è un classe 2000, numero 9 del River Plate con cui ha vinto un campionato, mettendo a segno 18 gol in 21 partite, condite da 7 assist. Numeri di tutto rispetto per un calciatore che ha segnato anche una doppietta nel Superclasico, il che denota grande padronanza tecnica e personalità.

I numeri di Alvarez sono già molto importanti: 88 presenze, 27 gol e 23 assist con la maglia del River Plate. Il debutto è avvenuto in finale di Copa Libertadores con il Boca. Al momento Alvarez ha già vinto una Copa Libertadores, una Recopa Sudamericana, una Copa de Argentina e una Copa America.

Come gioca Julian Alvarez? Il Napoli lo userebbe da esterno di fascia, un ruolo che può tranquillamente ricoprire in un modulo 4-3-3. I suoi numeri sono da prima punta ma il ruolo di esterno può farlo senza difficoltà. Il contratto di Julian Alvarez scade a dicembre del 2022 ma il River Plate gli ha già proposto un rinnovo fino al 2024.