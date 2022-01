Dalla Spagna: “Napoli, offerta per Everton del Benfica, è lui il sostituto di Insigne”

Everton Soares torna nei radar del Napoli.

Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Todo Fichajes, il Napoli avrebbe presentato un’offerta per Everton Soares. L’ex Gremio è indicato come il sostituto di Insigne.

“Il Napoli sulle tracce di Everton Sousa Soares esterno offensivo brasiliano, già trattato in passato da Cristiano Giuntoli quando militava nel Gremio. Everton gioca nel Benfica, ma non ha inciso come sperava il club portoghese. Oggi il Benfica sarebbe propenso a privarsene dinanzi alla giusta giusta offerta.

La dirigenza di Lisbona avrebbe aperto a possibili proposte e il Napoli, al momento, apparirebbe come principale candidato ad acquisire i diritti sportivi del talento classe 1996. Il Benfica, chiede non meno di 20 milioni di euro per cedere iEverton, il Napoli, invece, ha messo sul piatto circa 15 milioni di euro.

I negoziati sarebbero soltanto all’inizio: si tratta di un’operazione in vista dell’estate, con tanti mesi di mezzo che potrebbero cambiare il valore di mercato del calciatore, facendo così innalzare le richieste del Benfica per il suo cartellino. Ha concluso Todo Fichajes .