Classifica senza errori arbitrali XX Giornata  serie A: Sozza e Irrati fermano il Napoli

Classifica senza errori arbitrali XX Giornata serie A. Napoli fermato da sozza e Irrati.



Ancora carbone, e tanto, porta la Befana al team arbitrale, VAR compresi. Furia Roma per l’ennesimo discutibile arbitraggio di Chiffi, su cui sono mancati stavolta i roboanti titoloni della Gazzetta dello Sport. Non ci sono più preoccupazioni per i rigori e rigorini che volano in alto ed in basso nei cieli del Meazza. Penalizzato ancora una volta il Napoli senza giornali e tv. Ora il mani di Mertens nel duetto con Morata diventa un fallo netto per fermare il pallone e il doppio fallo con ginocchiata di Bernardeschi su Demme è una semplice carezza. Nella repentina epopea del VAR così è VAR il calcione di De Ligt a Demme diventa un normale colpo di stinco: Sozza e Irrati, santi subito!

Dopo Massa (Roma – Napoli, IX giornata), Ayroldi (Napoli – Verona, XII), Valeri (Inter – Napoli, XIII), Pezzuto (Sassuolo – Napoli, XV), Mariani (Napoli – Atalanta, XVI), Marinelli (Napoli – Empoli, XVII) e Massimi (Napoli – Spezia, XIX) non ci ha fatto mancare nulla neanche Sozza. Male anche Giua in Lazio – Empoli.

Lazio – Empoli 3 – 3, Giua (Banti).

Straordinario il rigore assegnato alla Lazio nella contesa aerea fra Luperto e Immobile. Fortunatamente per i toscani il tiro dagli 11 metri è sbagliato.

Milan – Roma 3 – 1, Chiffi (Aureliano).

In attesa che Mourinho possa ricevere a Trigoria l’immagine del tocco netto del braccio di Abraham sono 2 i calci di rigore negati alla Roma. Incredibile il rigore negato a Zaniolo al 49’, quando è trattenuto da Tonali sul punteggio di 2 a 1 in favore dei locali. Qualche buontempone alla moviola ci ha fatto pure sapere che portare a casa la maglia di Zaniolo non è rigore. Nella lacunosa gestione disciplinare caratterizzata da 6 cartellini gialli e 2 rossi è straordinario il fallo lasciato impunito in area rossonera di Ibrahimovic su Ibanez. Nello show dei cartellini estratti da Chiffi manca l’espulsione di Krunic.

Juventus – Napoli 1 – 1, Sozza (Irrati).

Per un corner non assegnato al 97’ è finita col famoso assalto finale alla diligenza e il mediocre Sozza s’è l’è cavata col semplice cartellino giallo per Dybala dopo essere stato accerchiato dalla quasi intera formazione bianconera, compreso Chiesa corso dalla panchina a sostegno dei compagni in inferiorità numerica. Per molto meno Spalletti si è preso addirittura 2 espulsioni e 3 giornate di inibizione. Tralasciando il volo plastico di Dybala trasformato in calcio di punizione dal limite e l’insufficiente gestione disciplinare è stato il Napoli la squadra penalizzata da Sozza. La rete del pareggio bianconero è stata convalidata nonostante il doppio ed invedibile fallo di Bernardeschi su Demme. Nella circostanza si è distratto anche Irrati al VAR. Resta altrettanto incredibile poi che lo stesso Sozza, e VAR, da pochi passi, si lasci sfuggire il calcione di De Ligt rifilato a Di Lorenzo in area juventina all’83’. Sul VAR non VAR mancheranno anche dotti consigli e titoloni della Gazzetta dello Sport. Stavolta è ONDATA MILAN.

Classifica senza errori arbitrali XX Giornata

Ecco la classifica senza errori arbitrali aggiornata dopo le ultime gare di serie A

Classifica reale Classifica senza errori arbitrali Squadre Punti Squadre Punti Diff. Inter* 46 Napoli 50 +10 Milan 45 Inter* 42 -4 Napoli 40 Milan 39 -6 Atalanta* 38 Atalanta* 38 Juventus 35 Roma 35 +3 Fiorentina* 32 Fiorentina* 32 Lazio 32 Juventus 32 -3 Roma 32 Lazio 32 Empoli 28 Bologna* 31 +4 Bologna* 27 Empoli 29 +1 Verona 27 Sassuolo 26 +1 Sassuolo 25 Torino* 26 +1 Torino* 25 Verona 26 -1 Sampdoria 20 Sampdoria 22 +2 Udinese** 20 Udinese** 19 -1 Venezia* 17 Spezia 14 -2 Spezia 16 Venezia* 14 -3 Cagliari 13 Cagliari 13 Genoa 12 Genoa 10 -2 Salernitana** 8 Salernitana** 8

*Una gara in meno.

**Due gare in meno.

