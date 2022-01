Giordano: “Il Napoli vuole un terzino a gennaio. Giuntoli ci lavora”

Il Napoli ancora attivo sul calciomercato, secondo Marco Giordano il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta cercando un terzino sinistro. Secondo quanto riferisce il giornalista, il Napoli è ancora alla ricerca di un terzino mancino, nonostante Ghoulam abbia giocato due partite consecutive e si attende il rientro di Mario Rui. “Il direttore sportivo Giuntoli è al lavoro per un’opportunità di mercato: si cerca un terzino mancino con la stessa formula di Tuanzebe, prestito secco. Da capire, se si tratterà di un giocatore da mettere in lista Serie A (ed anche per l’Europa League) chi uscirà dalla rosa“.

Parisi nel mirino del Napoli

Il Napoli vorrebbe fare l’operazione per anticipare un colpo di mercato che dovrebbe avvenire a giugno. Sembra oramai scritto l’addio a Ghoulam a giugno. Il terzino algerino è in scadenza di contratto che non sarà rinnovato. Dunque il Napoli potrebbe anticipare l’acquisto di un terzino mancino a gennaio, per poi beneficiarne a giugno. La società di De Laurentiis non è nuova ad operazioni del genere, lo ha già fatto nel recente passato: si vede l’affare Inglese o quello di Petagna. In questo momento si parla di un interessamento concreto di Giuntoli per Fabiano Parisi, con il direttore sportivo che dialoga con l’Empoli e con il suo agente Giuffredi. Se non ci dovessero essere uscite il Napoli potrebbe anche decidere di prendere il giocatore a gennaio, per poi lasciarlo ad Empoli fino a fine stagione. Discorso diverso se dovesse arrivare una squadra disposta a cedere un esterno di difesa a titolo temporaneo. Ieri Sky aveva lanciato il nome di Olivera per il Napoli, ma la pista si va raffreddando, anche perché il giocatore è titolare nel proprio club e non c’è il posto in rosa se prima non viene ceduto un altro giocatore.