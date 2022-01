Axel Tuanzebe è un giocatore del Napoli: contratto in Lega

Axel Tuanzebe è un giocatore del Napoli, il contratto è stato regolarmente depositato in Lega Calcio, arriva in prestito. Il giocatore ha 25 anni e proviene dal Manchester United che lo ha richiamato in prestito dall’Astron Villa, per girarlo sempre a titolo temporaneo al Napoli. La società di Aurelio De Laurentiis ha fatto svolgere ieri le visite mediche a Tuanzebe, ora manca solo il tweet ufficiale del presidente. Il contratto di Tuanzebe è stato però già depositato in Lega, quindi il passaggio al Napoli è già avvenuto. A questo punto se non ci saranno intoppi burocratici, il calciatore potrebbe essere a disposizione già per la sfida con la Sampdoria.

Chi è Tuanzebe

Il profilo di Axel Tuanzebe, difensore nato nella Repubblica Democratica del Congo nel 1997, è entrato nell’Academy del Manchester United all’età di otto anni rendendosi protagonista della proverbiale trafila all’interno del settore giovanile dei Red Devils. Con le giovanili dello United si mette da subito in mostra, tanto da andare presto in prima squadra. L’esordio di Tuanzebe con il Manchester United avviene a 19 anni, con Josè Mourinho che lo fa giocare in FA Cup.

Dopo un anno e cinque presenze con i Red Devils viene spedito in prestito all’Aston Villa, formazione nella quale milita tuttora dopo un momentaneo ritorno alla base tra il 2019 e il 2021 ma con margini ridottissimi.

Le caratteristiche tecniche di Tuanzebe sono principalmente la forza fisica (185cm) ma non per questo lento. Il suo piede preferito è il destro. Tuanzebe gioca come difensore centrale, ma ha una velocità che gli permette di adattarsi anche come esterno di difesa. Viene segnalato come un ottimo marcatore difensivo, molto bravo negli anticipi e nei contrasti.