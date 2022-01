Zerbin, l’agente: “Grandi qualità, può restare al Napoli”

Alessio Zerbin è un attaccante del Napoli in prestito al Frosinone, il giocatore si sta mettendo in mostra in Serie B. Il Napoli potrebbe decidere di puntare su di lui per il futuro, anche perché fino ad ora Zerbin sta facendo ottime cose con il Frosinone. Fino ad ora Zerbin ha giocato 12 partite condite da 4 gol e 2 assist. Diventa sempre più importante nella squadra ciociara ed a 22 anni sogna il grande salto verso la Serie A, magari con il Napoli. La società partenopea lo prese dal Gozzano e da allora Zerbin ha fatto molta strada, con il Frosinone sta arrivando la consacrazione mettendo a segno anche dei gol molto belli.

Zerbin, parla Valcareggi

Furio Valcareggi ai microfoni di Radio Marte dice: “Il Napoli ha in mano il contratto ma non mi crea tanti vantaggi. Resterà in rosa l’anno prossimo? Noi lo chiediamo, lui ha fatto 3 anni di C facendo benissimo, sta facendo benissimo in B. Fa gol e fa assist. Il nuovo Lentini? Gigi è stato uno dei più grandi, colossale e impagabile. Magari diventasse come lui. Nella lunga distanza Alessio tira in porta, fa assist, gioca con entrambi i piedi, se c’è da rincorrere dà una mano. Giocatore completo! E il Napoli dovrebbe tenerlo in rosa. Noi chiederemo di trattenerlo quando ci chiameranno per prolungare il contratto, mi sembra ovvio. Noi vogliamo restare a Napoli. Sarebbe l’ideale per Spalletti, a cui piacciono questi giocatori qui. Ora il ragazzo guadagna niente, anche perché per avere potere economico servono presenze e storia. Non ci sarà da litigare, sarà un accordo consensuale“.