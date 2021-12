Zerbin doppietta fantastica col Frosinone, è in prestito dal Napoli – VIDEO

Alessio Zerbin ha siglato una doppietta nella sfida Frosinone-Spal terminata 4-0, l’attaccante è in prestito dal Napoli. Una prestazione eccellente quella del 22enne esterno d’attacco che ha siglato due gol con la maglia del Frosinone. Il gol più bello è sicuramente il primo messo a segno al 32′ da Zerbin, il giocatore ha effettuato un pallonetto vellutato sul palo lungo. Un tiro voluto e cercato, come si vede dal movimento dell’attaccante, che decide di piazzare la palla sul palo più lontano. Il secondo è di opportunità, da attaccante vero. Con questa doppietta Zerbin si è sbloccato col Frosinone con cui ha messo a segno 4 reti nell’attuale stagione di Serie B.

Chi è Alessio Zerbin

Zerbin è stato prelevato dal Napoli dal Gozzano nel gennaio del 2017 per una valutazione di circa 200 mila euro. A 22 anni l’esterno d’attacco sta cercando la sua definitiva esplosione. Il Napoli gli ha fatto fare tutta la trafila nell’Under 19 e nella Primavera, poi vari prestiti tra Viterbese, Cesena e Pro Vercelli. Più di una volta Zerbin si è aggregato alla prima squadra, anche perché il Napoli ha creduto sempre nel suo talento. La doppietta di Zerbin in Frosinone-Spal può essere la definitiva esplosione del giocatore, che viene utilizzato con continuità da Fabio Grosso, attuale tecnico dei ciociari. Il Napoli ci spera, anche perché il talento del giocatore è evidente, ma deve trovare continuità di prestazioni e crescere sia mentalmente che fisicamente. Tanti passi avanti sono stati fatti nelle ultime stagioni, ora bisogna compiere il grande salto.

Zerbin può giocare come esterno d’attacco. Il suo ruolo preferito è quello di esterno sinistro in un tridente, dove gioca ora Insigne. All’occorrenza può giocare anche sul latro destro o come trequartista. Quindi in un 4-3-3 o 4-2-3-1 andrebbe benissimo. Zerbin calcia con il destro, quindi preferisce il movimento ad accentrarsi per poi provare il tiro verso la porta avversaria.