Julian Alvarez, Napoli in contatto col River: le cifre, l’ingaggio è nei parametri

Julian Alvarez piace molto al Napoli che ha contattato il River Plate per capire il costo del cartellino del giocatore argentino. Alvarez è un attaccante di 21 anni che il River Plate utilizza come punta centrale, anche se parte più defilato a sinistra, per poi accentrarsi. Anche la stampa argentina parla di un interesse concreto del Napoli per Julian Alvarez, che vorrebbe fare del calciatore il sostituto di Lorenzo Insigne che a giugno andrà al Toronto. L’esplosione dell’attaccante ha fatto accendere su di lui i riflettori, ma il Napoli si è mosso per tempo ed ha ancora chance per acquistare il suo cartellino.

Napoli su Julian Alvarez: tutte le cifre dell’affare

A fare chiarezza su costo del cartellino e ingaggio di Julian Alvarez ci pensa Gazzetta dello Sport che scrive che il giocatore ha una “clausola di 20 milioni di euro, comprensiva anche della percentuale del cartellino in mano al giocatore“. Un prezzo non insormontabile, soprattutto se il Napoli dovesse tornare in Champions League, a quel punto avrebbe maggiore liquidità per il mercato.

Il giocatore chiede 2 milioni di euro di ingaggio, quindi rientrerebbe nei nuovi parametri del Napoli voluti da De Laurentiis per far quadrare i conti.

Il contratto di Alvarez con il River Plate scade a dicembre del 2022, per questo il club sta cercando “un acquirente e pure Alvarez spinge per lasciare subito il Sudamerica. Il gioiellino dei Millionarios vuole misurarsi con il calcio europeo e far incassare il club che lo ha cresciuto fin dalle giovanili. La volontà del Napoli sarebbe invece di bloccarlo in vista dell’estate e non è la sola a pensarla così“. Secondo Paolo Del Genio il Napoli con Julian Alvarez sarebbe da scudetto. Ora la difficoltà sarà arrivare prima delle concorrenti, perché il calciatore comincia a piacere a tanti top club in Europa.