CORSPORT – Obiettivo Champions per il Napoli: senza sarà ridimensionamento

Il Napoli ha un obiettivo Champions League, i soldi della competizione europea eviteranno un ridimensionamento sul mercato. A scriverlo è Corriere dello Sport che oggi pubblica un focus sul momento del Napoli e sulla necessità di piazzarsi tra le prime quattro della Serie A. Se questo non dovesse succedere allora il taglio degli ingaggi di De Laurentiis sarà ancora più netto, questo significa cambiare anche obiettivi in fase di calciomercato.

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sui parametri del calciomercato del Napoli, con e senza la partecipazione alla Champions League.

Un obiettivo fondamentale da blindare e archiviare appena possibile: un ulteriore fallimento, il terzo consecutivo, costerebbe ancor di più in ottica futura, di programmi e mercato. E se in virtù delle nuove linee guida la riduzione del monte ingaggi è già entrata nel pieno con la cessione di Manolas e l’addio di Insigne, mancare ancora la qualificazione costerebbe un ridimensionamento addirittura drastico.

E allora, la madre di tutte le storie: c’era una volta il Napoli affidato a Spalletti per tornare nell’Europa che conta con tutti i ricavi e gli indotti (perduti) che per anni hanno consentito al club facoltà di manovra smarrite nelle ultime due sessioni di mercato. Esempi: Anguissa è stato un colpo vero ma anche un’intuizione di quelle difficilmente replicabili, considerando che è stato preso in prestito con diritto di riscatto da 15 milioni di euro. Juan Jesus? Bene, certo: preso a zero. E Tuanzebe? Altro prestito: i parametri non sono mica cambiati rispetto all’estate e non cambieranno fino a che non tornerà la Champions.