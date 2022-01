Salernitana, nuovo giocatore positivo al Covid, a rischio la gara contro il Napoli

Mancano sempre meno giorni al derby di campionato contro il Napoli e in casa Salernitana non migliora la situazione legata alle positività da Covid. Anzi. Il club campano ha infatti annunciato con una nota ufficiale che un altro calciatore della rosa di Stefano Colantuono ha contratto il virus.

L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al Covid-19. I componenti della squadra attualmente positivi sono otto”.

Un numero così elevato di giocatori contagiati rischia di fatto di mettere a rischio la sfida in programma domenica prossima al ‘Diego Armando Maradona’ valida per il 23° turno di Serie A. Stando infatti a quanto stabilito dal nuovo protocollo, un’ulteriore positività vorrebbe dire gruppo squadra ‘bloccato’ poiché verrebbe superata la soglia del 35% degli atleti in rosa positivi. La percentuale del 35% va calcolata su un numero di venticinque calciatori.

II prossimi giorni ed i prossimi tamponi diranno quindi se la situazione per la Salernitana migliorerà o meno e se quindi a Napoli si potrà regolarmente scendere in campo.