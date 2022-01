Mandava e Julian Alvarez: doppia beffa per il Napoli di De Laurentiis

Reinildo Mandava e Julian Alvarez sono obiettivi di mercato del Napoli, possono firmare per Atletico Madrid e Manchester City. Sono due storie diverse, ma che in qualche modo si toccano. Reinildo Mandava è stato uno degli obiettivi più caldi per la fascia sinistra del Napoli. Il giocatore è in scadenza di contratto con il Lille e Giuntoli lo stava seguendo, pronto a bloccarlo per giugno, quando poteva essere preso a parametro zero. Si è parlato più volte della possibilità di Mandava di arrivare a Napoli anche a gennaio, ma l’affare non si è concretizzato.

Ora mandava potrebbe andare all’Atletico Madrid. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Il Napoli poteva (può) bloccarlo ora per assicurarselo a zero in estate, eppure il tempo stringe perché altrove stanno pensando di fare sul serio. L’Atletico Madrid, che ha bisogno di un terzino, ha contattato il club francese, spera in uno sconto a sei mesi dalla scadenza, una sorta di indennizzo per anticipare il suo arrivo senza dover aspettare l’estate data l’urgenza“. Sarà anche per questo motivo che il Napoli praticamente chiuso per Olivera del Getafe, come annunciato da Sky.

Julian Alvarez al Manchester City

Altro nome del calciomercato del Napoli è Julian Alvarez. Il giocatore è uno dei top player argentini, pronti a spiccare il grande salto verso l’Europa. I media sudamericani hanno scritto di un Napoli pronto a pagare la clausola rescissoria del giocatore, ma alla fine è stato il Manchester City a prendere Alvarez. “Il Napoli è stato l’ultimo club a inserirsi nella rincorsa ad Alvarez e ha provato a tenere in piedi i contatti fino a ieri. Lo scatto del City ha bruciato tutti sul tempo e Guardiola ha virtualmente un nuovo rinforzo in cassaforte per la prossima stagione” scrive Gazzetta dello Sport.