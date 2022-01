Sky: “Il Napoli ha in pugno Olivera. Ecco quando arriva”

Il Napoli ha bloccato Mathias Olivera terzino sinistro del Getafe. Notizia di calciomercato lanciata da Sky. Secondo Luca Marchetti il Napoli ha bloccato il terzino mancino che vestirà la maglia azzurra. Durante lo speciale calciomercato di Sky, Marchetti approfondisce le ultime notizie di mercato sul Napoli con Olivera ad un passo dalla maglia azzurra.

“La società di Aurelio De Laurentiis ha messo le mani su Olivera del Getafe. Il giocatore è stato praticamente bloccato. Il Napoli l’ha opzionato per giugno con un’offerta che è valida anche per questa sessione di mercato“. Secondo Marchetti di Sky il Napoli vorrebbe anticipare l’affare: “Il Napoli lo prenderà certamente a giugno e ha detto al Getafe che sarebbe disposto a prenderlo anche adesso. La risposta potrebbe non essere favorevole ma c’è questa possibilità“.

Olivera al Napoli: le cifre

Secondo quanto riferiscono da Sky il club partenopeo ha fatto un’offerta per Mathias Olivera del Getafe paria a “dieci o undici milioni di euro. Gli azzurri hanno proposto il prestito con obbligo di riscatto per prendere il giocatore già a gennaio“. In giornata si è registrata la brusca frenata per Tagliafico dell’Ajax, anche perché il club non accetta la cessione in prestito. Questo ha spero ancora di più ad un affondo per Olivera. Il Napoli se dovesse anticipare il colpo di mercato dovrà fare spazio in lista. Oppure attendere giugno per trasferire il giocatore in rosa. Al momento col recupero di Ghoulam la squadra di Spalletti è coperta sulla fascia mancina di difesa, ma Giuntoli ha continuato a lavorare per portare in azzurro un difensore di fascia.