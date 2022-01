Auriemma: “Rinnovo Mertens, ecco cosa chiede il Napoli. Bezos ha solo un’idea. Si fa il nome di Criscito”

Raffaele Auriemma ed il futuro del Napoli, il giornalista parla di Jeff Bezos, ma anche delle trattive di mercato con: Mertens, Criscito e Tagliafico. Durante il programma ‘Si gonfia la rete’ a Radio Marte, Auriemma interviene sulla possibilità che il fondatore di Amazon prelevi il Napoli di Aurelio De Laurentiis: “A Napoli Jeff Bezos vuole il polo spaziale per i viaggi su Luna e Marte, non il Napoli“. Una indiscrezione rilanciata anche da Il Mattino che ha parlato di Blue Origin e degli altri interessi di Bezos su Napoli. Mentre per quanto riguarda la possibilità di Bezos di acquistare il Napoli, le voci non si riducono, anche perché non è mai arrivata nessuna smentita ufficiale.

Rinnovo Mertens

Si parla molto anche del rinnovo di Dries Mertens che ha giurato amore eterno a Napoli e alla città. Ecco quanto riferisce Auriemma: “Il Napoli ha parlato con Mertens in maniera chiara: se segnerai tot gol e dimostrerai di essere quello di prima, ci sediamo a tavolino e discutiamo il rinnovo, che al momento il Napoli non ha intenzione di dare“. Il giocatore ha 35 anni ed un contratto in scadenza a giugno del 2022. Qualora non dovesse rinnovare per lui ci sono diverse proposte dalla MLS e dal Qatar.

Calciomercato Napoli

Chi invece ha già detto addio al Napoli è Lorenzo Insigne che va al Toronto. Ma nel futuro del Napoli può esserci un “altro napoletano” come dice Raffaele Auriemma: “A fine stagione potrebbe arrivare un napoletano nel Napoli. Potrebbe essere colui che sostituisce Insigne come leader, spessore, uomo spogliatoio. Potrebbe essere utile come esterno sinistro e difensore centrale. Il nome è quello di Mimmo Criscito. Lui ha un altro anno di contratto con il Genoa ma vuole andare via e vuole chiudere la carriera con il Napoli a fare l’uomo spogliatoio. Molto probabile che questa trattativa possa andare in porto“.

Mentre sulla trattativa per Tagliafico al Napoli c’è uno stop: “Che il Napoli abbia contattato il suo agente è assolutamente vero ma la trattativa si è bloccata perché Spalletti ha detto che la sua figura ora non serve. Era vero che il Napoli aveva contattato l’agente, che si affida per la mediazione a Giacomo Branchini, figlio di Giovanni. Spalletti però ha detto alt, per il momento non gli serve l’esterno sinistro. Quindi per ora l’operazione Tagliafico è in stand-by“.