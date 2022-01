Mertens-Napoli, incontro per il rinnovo. Il belga dice no al Toronto: svelata l’offerta di De Laurentiis

Mertens-Napoli, rinnovo vicino, l’intermediario che rappresenta il belga ha incontrato Giuntoli a Milano: svelata l’offerta di De Laurentiis.

Le dichiarazioni d’amore di Mertens a Napoli lanciate nelle scorse ore ha sortito l’effetto sperato. Le dichiarazioni di Mertens però non sono arrivate per puro caso come spiega il giornalista e direttore de Il Sogno nel cuore e speaker di 1 Station Radio, Luca Cerchione, ai microfoni di Areanapoli.it:

Ho una notizia certa, verificata anche attraverso l’intermediario che sta curando la trattativa: a Dries Mertens viene offerto un rinnovo di contratto a circa la metà del suo ingaggio attuale, vale a dire 2 milioni di euro a stagione netti per restare a Napoli. E’ meno della metà del suo stipendio, a dire il vero. Mertens si è affidato ad alcuni intermediari, forse facendosi suggerire da Lorenzo Insigne e Mimmo Criscito, e pare che mercoledì ci sia stato un incontro, a Milano, tra questo intermediario e Cristiano Giuntoli per analizzare la proposta del Calcio Napoli”.

Cerchione ha poi aggiunto: “Mertens può restare a queste cifre e diventare un po’ il ‘frontman’ del Napoli, se accetta la proposta messa sul piatto dalla dirigenza. Non è un caso che Ciro abbia rilasciato un’intervista parlando dei dollari; dollari che sono americani o canadesi. Ha detto: ‘I dollari a me non interessano, voglio restare a Napoli a vita‘. Così facendo, ha mandato un messaggio chiaro e forte alla società che, ripeto, ha incontrato nelle scorse ore l’intermediario che sta facendo le veci del giocatore. Come a ribadire: ‘E’ vero, è venuta fuori questa offerta del Toronto per me, mi vogliono dare tanti milioni di dollari come fatto con Lorenzo, ma a me quei soldi non interessano: voglio restare a Napoli a vita‘. Insomma, ci ha dato un grosso spoiler”. Ha concluso il giornalista.