Mertens: “Higuain un mostro. Osimhen, è arrivato il suo momento. Di Lorenzo…”

Dries Mertens al Corriere dello Sport parla del suo amore per Napoli, anche di alcuni dei suoi compagni di squadra. L’attaccante belga da 9 anni in maglia azzurra ha vissuto tanti momenti con il Napoli, sfiorando anche lo scudetto con Maurizio Sarri”. Al Corriere dello Sport, Mertens parla della sua voglia di restare al Napoli, rinunciando anche ai dollari della MLS e del Qatar. “Guardi chi siamo: Koulibaly, Fabian Ruiz, Insigne e Zielinski nella loro fase più matura. Un Di Lorenzo di cui sono innamorato, perché le gioca tutte. Rrhamani e Juan Jesus che sembrava – e ribadisco sembrava – dovessero essere le alternative al blocco titolare, che giocano a questi livelli. Il ritorno di Ghoulam. Ci metta gli altri poi: questo è uno squadrone che però ha dovuto pagare un prezzo altissimo alla sfortuna. L’Inter è la più forte, sta avanti, ha un vantaggio, ma non è finita“.

Mertens: Osimhen e Higuain

L’attaccante da esterno si è trasformato in una splendida punta centrale, quindi quando parla di numeri 9 sa cosa dice. Su Osimhen ha detto: “So quanto vale e cosa può diventare. Dipenderà molto da lui, dalla sua capacità di gestirsi. Ha un potenziale spaventoso, già adesso incide come pochi, ed è ancora giovanissimo. In due anni ne ha dovuto passare troppe. Ma adesso toccherà a lui“.

Mentre su Higuain ha aggiunto: “L’Higuain dei 36 gol non ha eguali. Io sono compagno in Nazionale di De Bruyne e di Lukaku, che rappresentano eccellenze. Ma il Pipita di quella stagione faceva di tutto e giocava per la squadra. Fu un mostro“.