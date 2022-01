Bellinazzo: “Bezos-Napoli, non escludo l’interesse. Marchio azzurro rivalutato”

Marco Bellinazzo parla dell’interesse di Bezos per il Napoli. Il giornalista del sole 24 palra anche del marchio Napoli sui mercati finanziari.

Da qualche giorno si parla insistentemente della possibilità di De Laurentiis di cedere la SSCN a Jeff Bezos, fondatore di Amazon. Secondo Luca Cerchione la notizia è reale e viene confermata anche da fonti del mondo della finanza. Il calcio, infatti, non è l’unico interesse che il miliardario fondatore di Amazon ha a Napoli. Con la sua Blue Origin investe già a San Giovanni a Teduccio, ma Bezos ha interessi anche sull’area portuale.

Del possibile passaggio del Napoli nelle mani di Bezos ne ha parlato Marco Bellinazzo, giornalista del sole 24, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli è sempre stato molto attento al bilancio. E sarà così anche per le prossime stagioni. Le entrate della società dipendono da fattori variabili come l’ingresso in Champions League. Ecco perché gli ingaggi devono essere calmierati.

Bezos al Napoli? Ho letto certe indiscrezioni, non ci sono riscontri nei mercati finanziari, ma non escludo che Amazon possa interessarsi a un club europeo. Credo che certi investimenti possano essere orientati più in direzione della Premier League, anche se il Napoli è un club appetibile”.

Bellinazzo ha poi aggiunto: “Nonostante l’ultimo rosso in bilancio, il Napoli fa registrare un patrimonio netto nuovamente positivo e in aumento a oltre 140 milioni di euro (126,4 milioni al 30 giugno 2020) sfruttando una norma di quello che viene chiamato DL Agosto (D.L. 104/2020, convertito nella Legge n. 126 del 13/10/2020), che permette di rivalutare a bilancio le immobilizzazioni immateriali. Una possibilità sfruttata in Serie A anche da Inter e Udinese. Il club azzurro ha così provveduto a rivalutare il marchio Napoli: una rivalutazione che ha avuto come effetto l’incremento del costo storico complessivo delle Immobilizzazioni immateriali per 69,572 milioni di euro, su un incremento complessivo pari a 124,385 milioni di euro”, ha aggiunto Bellinazzo.