SKY: “Napoli c’è il sì di Tagliafico. La verità su Parisi e Reinildo. Mario Rui può andare via”

Il Napoli insiste per Tagliafico. L’esterno argentino ha detto si al club azzurro. Si lavora con l’Ajax per trovare un accordo.

Prima era solo un’idea, adesso qualcosa in più. Inizia a prendere forma l’operazione Nicolas Tagliafico, terzino argentino di 29 anni che piace (tanto) al Napoli. Nel pieno del fine settimana scorso il suo nome è iniziato a circolare. Inizialmente solo una voce, un’indiscrezione, poi pian piano ha iniziato a prendere forma la trattativa. Insomma, non solo un pensiero nella testa di Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli, ma un qualcosa di più, qualcosa di molto simile a una realtà.

La pulce nell’orecchio della dirigenza azzurra è stata messa qualche tempo fa da Giovanni Branchini che all’interno dell’operazione rivestirebbe il ruolo dell’intermediario. Potrebbe diventare decisiva la volontà del giocatore che avrebbe già espresso enorme apprezzamento per la piazza, l’allenatore e ovviamente la maglia azzurra che è vista sempre di buon occhio per ogni giocatore nato nella terra di Maradona.

Di Tagliafico e del mercato del Napoli ne ha parlato Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ai microfoni di Radio Marte:

“Il Napoli lavora su Nicolas Tagliafico per la fascia sinistra. L’idea è di prenderlo in prestito, l’Ajax lo valuta 6-7 milioni e, dal punto di vista del prezzo, non ci siamo. Si continua a lavorare, cercando di limare le differenze di valutazione. E’ previsto un incontro tra l’agente e l’Ajax in questi giorni, non sappiamo ancora come andrà a finire la vicenda”.

Marchetti ha poi aggiunto: “Mario Rui può andare via a luglio insieme a Faouzi Ghoulam, così da cambiare l’intera coppia di terzini? Difficile che il portoghese vada via perché ceduto dal Napoli, al massimo partirebbe se lo volesse lui: lo vedo altrove solo in questo caso. Faouzi Ghoulam ha il contratto in scadenza e potrebbe lasciare a prescindere, perché non si sta parlando di rinnovo”.

“Anche Fabiano Parisi piace, ha avuto un buon impatto con la Serie A, giocando diverse partite in un Empoli che sta meravigliando tutti. Il Napoli lo sta seguendo al 100%, ma è difficile dire chi saranno i terzini del futuro. Se arriva Tagliafico, chi gli farebbe spazio in lista? Non è chiaro. Saltato l’affare Reinildo Mandava? Non arriva, non adesso. Forse a luglio”, ha concluso Marchetti.