Tagliafico vuole Napoli: le cifre dell’affare con l’Ajax

Nicolas Tagliafico vuole il Napoli, il giocatore è pronto a lasciare l’Olanda e vuole la Serie A. Il giocatore di proprietà dell’Ajax spinge per cambiare squadra. Ecco quanto riferisce Il Mattino: “Non solo un pensiero nella testa di Spalletti e Giuntoli, ma un qualcosa di molto simile a una realtà. L’agente Ricardo Schlieper è andato in pressing sull’Ajax per proporre l’affare. Si lavora sul prestito fino alla fine della stagione con eventuale riscatto a fine anno. Le cifre che ballano vanno tra i 6 e i 7 milioni. Sponda Ajax sono le ore della riflessione perché il giocatore ha già fatto sapere di non avere intenzione di prolungare il contratto che andrà a scadere nel 2023.

Giovanni Branchini all’interno dell’operazione rivestirebbe il ruolo dell’intermediario: da qui alla fine del mercato di gennaio toccherà al club azzurro e agli agenti del giocatore il compito di convincere l’Ajax che sul piatto non ha soltanto l’offerta del Napoli. Alla porta degli olandesi, infatti, hanno bussato altri 3 club europei con

proposte non del tutto differenti rispetto a quella arrivata dalla Campania. A quel punto, però, potrebbe diventare decisiva la volontà del giocatore che avrebbe già espresso enorme apprezzamento per la piazza“.