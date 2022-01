Tagliafico: l’offerta del Napoli, attenti a Barcellona e Chelsea

Nicolas Tagliafico piace al Napoli, ma anche Chelsea e Barcellona lo stanno cercando. Giuntoli è in contatto con la dirigenza dell’Ajax. Al momento l’affare è in stallo, anche perché l’offerta del Napoli non convince il club olandese. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “La grande notizia del giorno riguarda Nicolas Tagliafico. In prima persona: il mancino dell’Ajax, 29 anni e la voglia matta di cambiare aria per giocare con maggiore continuità, è stato convocato dal ct dell’Argentina, Scaloni, per le prossime gare di qualificazione mondiale. Per il resto, ovvero in chiave Napoli, poco da aggiungere rispetto agli ultimi giorni: il ds Giuntoli ha proposto un prestito con diritto di riscatto ma il club olandese non è incline a questo tipo di operazione, e nel frattempo registra anche l’interesse del Barça e del Chelsea. L’operazione resta insomma molto difficile considerando i margini di manovra sul mercato“.

Tagliafico piace al Napoli: la conferma

Corriere del Mezzogiorno scrive dell’interesse del Napoli per Tagliafico: “Il portale olandese «Nos» ha contattato l’agente del calciatore argentino, Ricardo Schlieper, che avrebbe confermato quanto si racconta da giorni: il giocatore sa della corte del Napoli ma al momento l’Ajax non apre al prestito e chiede o la cessione a titolo definitivo oppure di inserire l’obbligo di riscatto. La società di De Laurentiis invece punta sul prestito secco o in alternativa con diritto di riscatto a fine stagione. Si continua a trattare“.