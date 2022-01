Insigne e Ospina recuperano: si prova a convocarli per Napoli-Salernitana

Lorenzo Insigne e David Ospina possono recuperare per Napoli-Salernitana, i due calciatori tornano ad allenarsi in gruppo. Sicuramente un’ottima notizia quella che arriva dal Komani Center di Castel Volturno per Luciano Spalletti. Il tecnico con i recuperi di Insigne e Ospina dovrà rinunciare ‘solo’ ad Anguissa, Koulibaly e Ounas impegnati in Coppa d’Africa. Sicuramente una boccata d’ossigeno per il tecnico toscano che in questi mesi ha dovuto fare a meno anche di 8-9 giocatori contemporaneamente.

Ospina e Insigne: quando rientrano

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sulla data di rientro in campo di Ospina ed Insigne: “Un po’ di sole napoletano dopo la tempesta. Ovvero: in occasione della partita in programma domenica alle 15 al Maradona con la Salernitana, Spalletti potrebbe recuperare in un colpo solo sia Insigne sia Ospina. Entrambi hanno abbandonato il programma palestra-terapie seguito fino a martedì e dunque le chance che il Napoli possa contare su entrambi in occasione del derby aumentano notevolmente. Poi, ovviamente, spetterà al signor Luciano decidere se lanciarli dal primo minuto“. Viste le condizioni atletiche e mentali dei vari Lozano ed Elmas sembra difficile che possa cambiare qualcosa sul fronte offensivo per Napoli-Salernitana. Anche se Elams potrebbe giocare anche al centro dietro Mertens, visto che Osimhen andrà di nuovo in panchina.