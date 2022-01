Serie A: due gare a rischio, c’è anche Napoli-Salernitana. Cosa dice il protocollo

Napoli-Salernitana e Venezia-Inter potrebbero non giocarsi in Serie A: i tanti casi Covid 19 mettono a rischio le partite. La situazione è molto delicata sia in casa Salernitana, che per il Venezia. Nella giornata di oggi saranno eseguiti nuovi tamponi per comprendere al meglio la situazione. Sicuramente la situazione più grave si registra in casa Venezia, dove ci sono ben 14 positivi.

Napoli-Salernitana si gioca?

Domenica 23 dicembre alle ore 15.00 è in programma Napoli-Salernitana. Il club granata ha 8 calciatori positivi al Covid 19. In giornata ci sarà un nuovo giro di tamponi per comprendere se ci sono calciatori che si sono negativizzati, oppure se emergeranno altre positività.

Il sabato precedente c’è Inter-Venezia che pure rischia di saltare, visti i 14 casi Covid tra i lagunari, 10 sono stati registrati solo nella giornata di ieri.

Nuovo protocollo Serie A

Il nuovo protocollo anti-Covid per lo sport è stato approvato dal Comitato Tecnico Scientifico, in accordo con la Conferenza Stato-Regioni e Ministero della Salute. Secondo il nuovo regolamento le “Asl possono bloccare l’intero gruppo squadra nel caso in cui si raggiunga un numero di giocatori positivi superiore al 35% dei componenti. Ieri la Figc ha stabilito che il numero dei calciatori per rosa da cui calcolare questa percentuale è di 25 e quindi sono tollerati fino a 8 positivi, ma da 9 in poi scatta lo stop“.