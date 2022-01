Ceccarini: “Julian Alvarez una big chiude la trattativa”

Julian Alvarez va al Manchester City lo dice Nicolò Ceccarini: “Niente Napoli, il club inglese paga la clausola rescissoria“. Secondo l’esperto di calciomercato oramai l’affare è in chiusura. Julian Alvarez è il talento del River Plate che è diventato uno dei giocatori più richiesti sul calciomercato. A 21 anni l’attaccante argentino è il miglior talento argentino, tanto da attirare su di sé tutti i top club europei. Nelle ultime settimane si è parlato del Napoli interessato a Julian Alvarez, ma secondo Nicolò Ceccarini il giocatore andrà al Manchester City.

Con un tweet il giornalista ha scritto: “Julian Alvarez non giocherà in Italia. È ad un passo dal Manchester City. Il club inglese pagherà la clausola di 20 milioni di euro. Operazione in chiusura“.

Secondo le ultime notizie di mercato il City ha bruciato la concorrenza ed ha pagato i 20 milioni di euro di clausola rescissoria. Da capire quando sarà ufficiale l’affare. Se l’indiscrezione sarà confermata allora la società inglese si sarà aggiudicata un calciatore che viene considerato un fenomeno in Argentina. L’attaccante sta incantando in patria, ma ora ha voglia di misurarsi con il calcio europeo. Il Napoli ci aveva fatto un pensiero, anche perché a giugno sarà rivoluzione per De Laurentiis. A fine stagione saluterà Insigne che va a Toronto. Anche il rinnovo di Mertens è bloccato. Destino incerto anche le Ounas e Petagna.