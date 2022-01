1 Station Radio: “Mertens non può firmare per un altro club, il motivo”

Dries Mertens deve ancora rinnovare il contratto con il Napoli, l’accordo scade nel 2022 ma De Laurentiis ha una opzione per il rinnovo. Il giocatore vorrebbe restare a Napoli e lo sta dicendo molto spesso. In una recente intervista, Mertens ha detto di preferire Napoli ai dollari americani. Nonostante tutto le porte del rinnovo non si sono ancora aperte. A quanto pare la società di De Laurentiis vuole vederci chiaro prima di sedersi di nuovo al tavolo con l’attaccante belga. Prima di far firmare il rinnovo di contratto a Mertens, vuole capire se può essere ancora utile alla causa azzurra, anche perché il belga ha 35 anni.

Rinnovo Mertens: le ultime novità

A fare chiarezza sulla situazione di Dries Mertens è Luca Cerchione, speaker di 1 Station Radio che attraverso twitter scrive: “Mertens ha mani legate: prima del 30/6 non può accordarsi con altri club visto che Napoli ha opzione unilaterale di rinnovo per il terzo, ma non verrà esercitata perché la società non ha intenzione di riconoscergli l’ingaggio attuale. Unica via: contratto ex novo a 2 milioni di euro netti a stagione“. Se il Napoli decidesse di far partire Mertens a fine stagione, allora si libererebbe un altro posto in attacco, posti che potrebbero aumentare. Insigne ha già firmato per il Toronto, Mertens è in bilico, per Petagna si accettano offerte, anche Ounas non convince del tutto. Dunque il calciomercato del Napoli del 2022 potrebbe essere molto incentrato sugli attaccanti, con il nome di Julian Alvarez che viene fatto sempre con insistenza.