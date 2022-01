Napoli-Salernitana si gioca: Situazione, positivi e regolamento

Napoli-Salernitana è una delle partite in dubbio in questo weekend della 23ª giornata di Serie A a causa dei diversi casi di Covid nelle file della squadra di Stefano Colantuono.

Secondo il regolamento della Lega Serie A, una squadra può chiedere il rinvio di una partita se ha in squadra almeno 9 giocatori positivi sui 25 facenti parte della lista depositata in Lega.

QUANTI POSITIVI HA LA SALERNITANA?

In questo momento la partita tra Napoli e Salernitana si giocherebbe. Il club campano ha comunicato nel pomeriggio di venerdì 21 gennaio che il giro di tamponi ha rivelato un altro positivo, ma che due giocatori si sono negativizzati. In totale in questo momento la Salernitana ha quindi 8 giocatori positivi.

NAPOLI-SALERNITANA SI GIOCA?

In questo momento, secondo il regolamento della Lega, Napoli-Salernitana si dovrebbe regolarmente disputare.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-SALERNITANA

Napoli-Salternitana si giocherà domenica 23 gennaio allo Stadio ‘Maradona’ di Napoli. Fischio d’inizio fissato per le ore 15.00.

DOVE VEDERE NAPOLI-SALERNITANA IN DIRETTA TV E STREAMING

Il derby in salsa campana tra Napoli e Salernitana verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su . Sarà possibile, previo abbonamento, scaricare l’app su moderna Smart TV oppure sulle console di videogiochi come PlayStation e Xbox. In alternativa si può collegare la propria tv a dispositivi come TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

consentirà di seguire la sfida di Napoli anche in diretta streaming, collegandosi al sito ufficiale tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app su smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Napoli-Salernitana sarà affidata a Edoardo Testoni e Massimo Gobbi.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-SALERNITANA

Scalpita Osimhen, pronto al rientro da titolare al posto di Mertens, supportato da Lozano, Zielinski e Elmas o il recuperato Insigne. In mediana conferma per il duo Lobotka–Fabian Ruiz. Per la difesa non ci sono novità con la linea a quattro composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. In porta il rientrante Ospina.

Colantuono potrebbe schierare il giovane Motoc nel reparto difensivo insieme a Delli Carri e Veseli, ma perde Ranieri per squalifica. Sulla corsia sinistra chance per Ruggeri con Kechrida a destra. A centrocampo Schiavone, Di Tacchi e Obi. Belec a protezione della porta granata.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Elmas; Osimhen. All. Spalletti.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Delli Carri, Veseli, Motoc; Kechrida, Schiavone, Di Tacchio, Obi, Ruggeri; Gondo, Bonazzoli. All. Colantuono.