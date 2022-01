DERBY CAMPANO TRA NAPOLI – SALERNITANA NEL PROSSIMO TURNO DI CAMPIONATO. IL PARERE DEI SITI DI SCOMMESSE SUL CALCIO.

Dopo la bella vittoria ottenuta a Bologna, gli azzurri si preparano in vista del derby di domenica pomeriggio che si giocherà allo Stadio Diego Armando Maradona: gli uomini di Spalletti sono reduci da tre risultati utili consecutivi e vogliono dar seguito alla striscia positiva; gli azzurri si trovano in terza posizione a -2 dal Milan e a -4 dalla capolista Inter che dovrà recuperare la partita di Bologna. Di fronte ci sarà una Salernitana alla ricerca disperata di punti salvezza ma con diversi problemi di formazione dovuti alle positività Covid-19 nel gruppo squadra. Intanto, presentato dalla società granata il nuovo Direttore Walter Sabatini che, con la sua esperienza, cercherà di portare in questi ultimi giorni di mercato nuovi rinforzi in grado di aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo.

Secondo i migliori siti di scommesse sul calcio come riportati sul sito truffa.net, il Napoli parte nettamente favorito in questo derby e non dovrebbe avere molte difficoltà nel centrare la vittoria e ottenere tre importanti punti per la propria classifica; attenzione però a non sottovalutare l’impegno viste le recenti sconfitte interne contro Empoli e Spezia che sono costate care nella lotta scudetto; per la Salernitana, invece, sarà difficile ottenere dalla trasferta di Napoli un risultato positivo. Si prevede un match con almeno tre gol totali e con nessuna marcatura da parte dei granata. Potenziali marcatori del match: Mertens, Lozano e Zielinski.

PROBABILI FORMAZIONI:

Negli azzurri è recuperabile Insigne, tornato in parte ad allenarsi col gruppo nella seduta di mercoledì; il 24 azzurro confida di essere convocato, partendo probabilmente dalla panchina per poi entrare durante il secondo tempo. In attacco dovrebbe partire dall’inizio Osimhen, visto in campo a Bologna lunedì per uno spezzone ma mister Spalletti dovrà valutare se il nigeriano è pronto a partire titolare a svantaggio di Mertens. Sulla destra offensiva Lozano, forte della doppietta del Dall’Ara, quindi con Politano nuovamente in panchina. In mezzo al campo Lobotka e Ruiz, pronto a subentrare Demme. In difesa solita coppia centrale con Rrahmani e Juan Jesus mentre tra i pali dovrebbe giocare nuovamente Meret viste le non ancora perfette condizioni di Ospina.

Nella Salernitana salgono a otto i casi di calciatori colpiti dal coronavirus. Qualora dovessero esserci ulteriori contagi, la partita sicuramente sarà rinviata. Nel frattempo, mister Colantuono recupera Simy tornato negativo, il nigeriano potrebbe partire dall’inizio con a supporto Bonazzoli e Gondo. In regia Di Tacchio coadiuvato da Obi e Schiavone. In difesa ritornerà Gyomber che ha scontato il turno di squalifica mentre non ci sarà Ranieri che è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo.

I PRECEDENTI:

Sono quattordici i precedenti match ufficiali disputati dalla Salernitana sul campo del Napoli: cinque pareggi e nove vittorie da parte degli azzurri. I granata non hanno mai vinto allo Stadio Diego Armando Maradona nella loro storia, altro dato a sfavore per gli uomini di Colantuono. Le ultime gare della Salernitana a Napoli in ordine di tempo sono in Coppa Italia nelle stagioni 2008/09 e 2009/10. Il 12 novembre 2008, con Castori in panchina, i granata persero 3-1 il match valevole per gli ottavi di finale.

Nel match di andata disputato all’Arechi di Salerno, la partita è terminata con una vittoria per 1-0 da parte del Napoli grazie alla rete di Zielinski nel secondo tempo; sfida caratterizzata anche da due espulsioni una per parte: Kastanos e Koulibaly.

Tra i due allenatori Luciano Spalletti e Stefano Colantuono sono cinque i precedenti, l’ultimo proprio nel match d’andata. Il bilancio vede in vantaggio il tecnico toscano che ha centrato per quattro volte su cinque la vittoria. Solamente una l’occasione dove Colantuono è riuscito a fare uno sgambetto al collega: il 21 aprile 2007 la sua Atalanta riuscì a battere la Roma di Spalletti per 2-1. Un successo che tolse ogni residua (molto residua) speranza ai giallorossi di poter raggiungere l’Inter che, quel giorno lì, raggiunse la matematica certezza della vittoria dello Scudetto.

Come già anticipato, questa partita sarà un’importante occasione per gli azzurri per cercare di mantenere la scia delle due milanesi e magari approfittare di qualche loro passo falso. Per la Salernitana riuscire a strappare anche un pareggio sarebbe fondamentale per la classifica e per continuare a mantenere vivo il sogno salvezza.