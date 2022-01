Napoli, ansia per Ounas, il CT dell’Algeria: “Ha un problema al cuore”

Problemi al cuore per Ounas, il ct dell’Algeria Djamel Belmadi parla delle condizioni di salute dell’attaccante del Napoli.

Il Napoli in ansia per Adam Ounas, le voci provenienti dall’Algeria non sono rassicuranti sullo stato di salute dell’attaccante azzurro. Ounas sarebbe positivo al Covid e i medici avrebbero anche riscontrato alcune anomalie al cuore.

La notizia è stata diffusa dal CT dell’Algeria, Djamel Belmadi. “Abbiamo deciso su mia indicazione di mantenere finora il segreto medico sulle condizioni di Adam. È risultato positivo al Covid e gli ultimi accertamenti che abbiamo svolto hanno evidenziato qualcosa al cuore, quindi ne dovrà fare molti altri. Se lo avessimo detto, non avremmo più visto il giocatore: Aubameyang e Lemina hanno dovuto abbandonare il torneo per questa ragione, non potevamo dire tutto” ha spiegato il commissario tecnico alla stampa.

In serata, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il responsabile dello staff medico del Napoli, il dottor Raffaele Canonico, si metterà in contatto col giocatore e i colleghi della nazionale algerina per avere un quadro più chiaro della situazione.